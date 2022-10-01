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Леонид Манаков обратился к участникам 51-й сессии Совета ООН по правам человека

Леонид Манаков обратился к участникам 51-й сессии Совета ООН по правам человека

Закрытие украинско-приднестровской границы c февраля нынешнего года позволило Молдове ввести серьёзные ограничения для импорта в ПМР жизненно важных товаров, включая медикаменты. Также есть запрет на передвижение зарегистрированных в Приднестровье автомобилей, новые ограничения в банковской сфере и в передвижении граждан.

Об этом в своем онлайн-обращении к участникам 51-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал глава Официального представительства ПМР в РФ Леонид Манаков, сообщает novostipmr.com

Он подчеркнул, что введенные ограничения нарушают права жителей Приднестровья, в том числе многочисленных украинских беженцев, находящихся в республике.

«Молдова в настоящее время значительно усилила давление на полумиллионное население ПМР, грубо нарушая права и свободы людей, в том числе право на жизнь и здоровье, право на развитие и другие», - констатировал Манаков.

Глава представительства обратил внимание на то, что динамика молдо-приднестровских переговоров и их эффективность в 2022 году значительно снизились.

«За последний год встречи переговорщиков носят нестабильный характер, а безответственный подход молдавской стороны препятствует решению острых проблем и провоцирует новые», - сказал Леонид Манаков.

Он призвал СПЧ и международное сообщество приложить усилия, чтобы не допускать нарушений молдавскими властями прав человека в Приднестровье.

«Просим Совет по правам человека дать соответствующую оценку подобному деструктивному подходу Молдовы и способствовать неукоснительному соблюдению Кишиневом всех ранее подписанных соглашений с Приднестровьем», - заключил глава Официального представительства ПМР в РФ.
  • Сегодня, 08:46
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