Закрытие украинско-приднестровской границы c февраля нынешнего года позволило Молдове ввести серьёзные ограничения для импорта в ПМР жизненно важных товаров, включая медикаменты. Также есть запрет на передвижение зарегистрированных в Приднестровье автомобилей, новые ограничения в банковской сфере и в передвижении граждан.
Об этом в своем онлайн-обращении к участникам 51-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал глава Официального представительства ПМР в РФ Леонид Манаков, сообщает novostipmr.com
Он подчеркнул, что введенные ограничения нарушают права жителей Приднестровья, в том числе многочисленных украинских беженцев, находящихся в республике.
«Молдова в настоящее время значительно усилила давление на полумиллионное население ПМР, грубо нарушая права и свободы людей, в том числе право на жизнь и здоровье, право на развитие и другие», - констатировал Манаков.
Глава представительства обратил внимание на то, что динамика молдо-приднестровских переговоров и их эффективность в 2022 году значительно снизились. «За последний год встречи переговорщиков носят нестабильный характер, а безответственный подход молдавской стороны препятствует решению острых проблем и провоцирует новые», - сказал Леонид Манаков.
Он призвал СПЧ и международное сообщество приложить усилия, чтобы не допускать нарушений молдавскими властями прав человека в Приднестровье.
«Просим Совет по правам человека дать соответствующую оценку подобному деструктивному подходу Молдовы и способствовать неукоснительному соблюдению Кишиневом всех ранее подписанных соглашений с Приднестровьем», - заключил глава Официального представительства ПМР в РФ.