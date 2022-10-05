Американские спецслужбы полагают, что некоторые члены украинского правительства санкционировали взрыв автомобиля под Москвой, в результате которого погибла дочь российского философа Александра Дугина. Об этом 5 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, пишет РИА НОВОСТИ
Американские чиновники не раскрывают, какая конкретно часть украинского правительства могла санкционировать убийство, кто осуществил атаку и согласовал ли ее президент Владимир Зеленский.
"Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина", — сказано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". По данным источников издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.
"Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", — говорится в статье.