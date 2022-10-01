В случае, если поставки в Молдову природного газа из России будут прерваны, страна может получать голубое топливо из Румынии, Греции или Украины. Об этом говорят официальные представители Бухареста и европейские эксперты.
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что Румыния может поставлять в Республику Молдова не более 5 миллионов кубометров газа в сутки по урубопроводуЯссы-Унгены-Кишинев, сообщает mold-street.com
"Если сейчас подача газа со стороны "Газпрома" будет прекращена, у них действительно возникнет проблема, и мы можем обеспечить объем по Унгенскому газопроводу, но не столько, сколько им требуется, а 5 млн куб. метров в сутки, не более", - цитирует главу кабмина Agerpres.
Речь идет о газопроводе Яссы-Унгены-Кишинев, пропускная способность которого в нормальном режиме составляет около 5 миллионов кубометров газа в сутки, а в реверсивном - 2 миллиона кубометров. В холодный период года Республика Молдова без приднестровского региона потребляет объемы 8-10 млн кубометров газа в сутки, то есть 5 миллионов кубометров из Румынии может не хватить.
Еще один альтернативный способ импорта газа — со складов в Украине, но это возможно только в том случае, если там достаточно запасов, особенно в условиях войны.
Молдова также может импортировать газ по Трансбалканскому газопроводу, который ранее использовался «Газпромом» для экспорта газа через Украину и Республику Молдова в Болгарию, Турцию, Северную Македонию и Грецию. Сейчас этот трубопровод практически не используется, после того как «Газпром» прекратил поставки по этому маршруту в конце 2019 года.
Поскольку Греция и Турция готовятся расширить свои мощности по импорту сжиженного природного газа (СПГ) за счет 10 терминалов, Трансбалканский трубопровод, вероятно, станет привлекательным коридором поставок, говорится в исследовании, проведенном инициативой Газ Юго-Восточной Европы (SEEGAS).
«Совокупная регазификационная мощность десяти терминалов, включая те, чья регазификационная мощность была расширена, могла бы способствовать импорту в регион около 110 миллиардов кубометров в год, но способ, каким они могут быть доставлены в регион, будет зависеть от изменения цены на мировом рынке СПГ, а также от устранения имеющихся препятствий и привлекательности тарифов на транспортировку. До сих пор, тем не менее, региональные компании могли использовать только СПГ, импортируемый через греческий терминал Ревитуса, поскольку четыре существующих порта Турции остаются недоступными из-за политических и нормативных барьеров», — говорится в исследовании.
Упомянутый терминал находится в центре внимания всего региона уже в течение последних трех лет, так как болгарские, румынские и даже украинские компании проявляют интерес к оптовым поставкам и реверсному экспорту по трансбалканскому маршруту. Данные ENTSOG (Европейская сеть операторов системы передачи газа) показывают, что терминал использовался более чем на 50%, что указывает на повышенный интерес рынка.
SEEGAS также отмечает, что СПГ с греческого терминала Ревитуса может быть доставлен по Трансбалканскому трубопроводу до пункта сдачи Гребеники на молдавско-украинской границе (приднестровский участок). По данным SEEGAS, транспортные расходы могут составить до 3,85 евро/МВтч, или 40,6 долларов за тысячу кубометров. Это почти в два раза больше стоимости транзита через Украину.
Это только транспортные расходы, а сколько может стоить закупаемый газ, зависит от спотовых котировок на международных биржах и способностей компании «Энергоком» вести переговоры, поскольку именно ей правительство РМ предоставило полномочия для отбора потенциальных поставщиков.
Сейчас котировки СПГ сильно упали, а тысяча кубометров стоит меньше $1000, то есть дешевле, чем страна платит «Газпрому».
Исследование SEEGAS показывает, что ситуация намного сложнее и импорт в Молдову через Трансбалканский трубопровод не может осуществляться быстро.
«В июне 2022 года на Гребениках на границе с Молдовой была прерывистая пропускная способность 3,96 млн. кубометров в сутки. Поскольку существует физический переток газа в направлении из Украины в Молдову (транзит российского газа через территорию Украины), физический переток газа в обратном направлении, из Молдавии в Украину, в настоящее время невозможен.
Потенциально пропускная способность 3,96 млн. кубометров в сутки может быть предложена на твердой основе, без необходимости внесения каких-либо технических изменений в систему, но отсутствие транзита с молдавской стороны является основным препятствием. В этом смысле самой большой проблемой является законодательное ограничение Республики Молдова в отношении обеспечения виртуального реверса между точками соединения в Молдове и Украине. Решение этой проблемы необходимо для обеспечения надежной пропускной способности пункта Гребеники», — говорят специалисты SEEGAS.