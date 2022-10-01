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Сократился ввоз на Украину подержанных автомобилей

Сократился ввоз на Украину подержанных автомобилей

На Украине сокращается ввоз подержанных иномарок В сентябре украинцы зарегистрировали 15 700 б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в августе этого года и в три с половиной раза меньше сентября 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром.

Чаще всего в Украину ввозили подержанные Renault Megane - 870 растаможенных и зарегистрированных автомобилей за месяц.

На втором месте - Volkswagen Golf, 842 авто.

На третьем - Volkswagen Passat, 682 авто.

На четвертом - Skoda Octavia, 505 машин.

На пятом - Ford Focus, 428 авто.

В Топ-10 подержанных моделей сентября также вошли: Nissan Rogue - 300 авто, Audi A4 - 281, Nissan Leaf - 254, VW Jetta - 247, VW Tiguan - 241 автомобиль.

Всего с января по сентябрь этого года украинские номера получили 342 500 подержанных иномарок, что на 4% меньше, чем в прошлом году и в 12,3 раза больше, чем новых легковых автомобилей, зарегистрированных за это же время.
  • Сегодня, 13:49
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