На Украине сокращается ввоз подержанных иномарок В сентябре украинцы зарегистрировали 15 700 б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в августе этого года и в три с половиной раза меньше сентября 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Чаще всего в Украину ввозили подержанные Renault Megane - 870 растаможенных и зарегистрированных автомобилей за месяц.
На втором месте - Volkswagen Golf, 842 авто.
На третьем - Volkswagen Passat, 682 авто.
На четвертом - Skoda Octavia, 505 машин.
На пятом - Ford Focus, 428 авто.
В Топ-10 подержанных моделей сентября также вошли: Nissan Rogue - 300 авто, Audi A4 - 281, Nissan Leaf - 254, VW Jetta - 247, VW Tiguan - 241 автомобиль.
Всего с января по сентябрь этого года украинские номера получили 342 500 подержанных иномарок, что на 4% меньше, чем в прошлом году и в 12,3 раза больше, чем новых легковых автомобилей, зарегистрированных за это же время.