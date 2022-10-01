На пленарном заседании парламент принял постановление о проведении Счётной палатой проверок расходования бюджетных средств, выделенных в 2019-2021 годах из Фонда капитальных вложений на проведение ремонтных и строительных работ на социально значимых объектах, сообщает novostipmr.com
Как отметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов, по результатам экспертно-аналитических мероприятий оказалось, что рентабельность подрядных и субподрядных организаций, работающих по программе ФКВ, составила 40-60% вместо заявленных в смете 12-17%. Причина такой существенной разницы, по словам спикера, - «экономия по фонду оплаты труда и оплаты налоговых отчислений, которые закладываются в сметы, которые оплачивает государство».
В свою очередь руководитель Счётной палаты Светлана Изместьева констатировала: «Методика формирования строительного подряда на сегодня предусматривает, что государство повышает коэффициент на заработную плату с целью увеличения зарплаты работникам. А по факту по нашим проверкам – почему эти проверки и начались – эти деньги перетекают в прибыль. Остаются не распределенными или остаются на остатках. Мы даже смотрели: может, основные средства покупали? Нет ни приобретения основных средств, ни распределённой прибыли. Завтра предприятие ликвидируется, и эти деньги остаются одному учредителю».
Расходы бюджетных средств двумя организациями, работающими по программе Фонда капитальных вложений, уже проверены Счётной палатой и Прокуратурой. Они исключены из списка юридических лиц, фигурировавших в данном постановлении Верховного Совета. Их заменили другими.
Результаты контрольных мероприятий Счётной палаты будут представлены Президенту и Правительству.