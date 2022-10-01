В приднестровском внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча с британским адвокатом Селестин Гринвуд, приглашённой миссией ОБСЕ для проведения международной экспертизы проблем в области защиты прав детей, в том числе касающихся усыновления в Приднестровье и Республике Молдова.
На встрече присутствовали представители министерств иностранных дел, по социальной защите и труду, а также юстиции, которые принимают участие в заседаниях экспертных (рабочих) групп по вопросам социальной защиты, гуманитарной помощи, нормативно-правового и документационного обеспечения граждан, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Были рассмотрены наиболее актуальные проблемы в диалоге с РМ в гуманитарной сфере: признание решений об усыновлении и связанные с этим сложности, взаимодействие органов опеки сторон, перспективы подписания протокольного решения о возвращении детей, оставшихся без попечения родителей.
Планируется, что по итогам визита Селестин Гринвуд будут представлены рекомендации по урегулированию данных гуманитарных аспектов во взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой.