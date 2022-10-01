Тираспольский теннисист Дмитрий Лавров завоевал серебряную награду в личном зачёте Международных Паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт». Соревнования в эти дни проходят в Сочи и завершатся 9 октября.
В Паралимпийских играх «Мы Вместе. Спорт» участвуют более 2 тысяч спортсменов из: России, Беларуси, Сербии, Германии, Эритреи, Узбекистана, Армении, Казахстана, Мали, Таджикистана и Грузии. В составе сборной РФ – чемпионы и призёры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
В ближайшие дни мастер спорта РФ Дмитрий Лавров поборется за медали в парном и смешанном разрядах. Приднестровский теннисист вместе с тренером Оксаной Шаховой входят в состав Паралимпийской сборной России.