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Дмитрий Лавров – серебряный призёр Международных Паралимпийских игр

Дмитрий Лавров – серебряный призёр Международных Паралимпийских игр

Тираспольский теннисист Дмитрий Лавров завоевал серебряную награду в личном зачёте Международных Паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт». Соревнования в эти дни проходят в Сочи и завершатся 9 октября.

В Паралимпийских играх «Мы Вместе. Спорт» участвуют более 2 тысяч спортсменов из: России, Беларуси, Сербии, Германии, Эритреи, Узбекистана, Армении, Казахстана, Мали, Таджикистана и Грузии. В составе сборной РФ – чемпионы и призёры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

В ближайшие дни мастер спорта РФ Дмитрий Лавров поборется за медали в парном и смешанном разрядах.

Приднестровский теннисист вместе с тренером Оксаной Шаховой входят в состав Паралимпийской сборной России.
  • Сегодня, 14:41
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