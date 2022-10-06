Республика Молдавия заинтересована в подписании долгосрочного соглашения с Румынией о поставках природного газа, которое решило бы проблему не только на эту зиму, но и на долгие годы. Об этом в интервью французскому радио RFI заявил вице-премьер Андрей Спыну, подчеркнув, что другой альтернативы нет. Министр регионального развития отметил, что Кишинев готов подписать такой контракт в любой момент и теперь «мяч на стороне Бухареста», сообщает EADaily
По словам молдавского чиновника, этот вопрос обсуждался много раз и теперь осталось дождаться ответа партнеров, чтобы двигаться вперед.
«Это решило бы проблему не только этой зимы, но стало бы спасательным кругом для Молдавии на многие-многие годы вперед и практически разорвало бы последнее звено, которое сейчас связывает нас с Российской Федерацией. Соответственно, мы готовы подписать этот контракт в любой момент, когда будет ответ от наших коллег из Румынии. Как только поступит сигнал из Бухареста, мы летим подписывать контракт», — цитирует EADaily слова Спыну
Напомним, «Газпром», подтвердив запрашиваемый объем газа на этот месяц, предупредил, что может прекратить подачу Молдавии в случае невыплаты текущих платежей в срок, что уже было неоднократно, и несоблюдения договорных обязательств по проведению аудита исторической задолженности АО Moldovagaz.
Проевропейские власти в Кишиневе давно говорят, что хотят уйти от российской энергетической зависимости и ищут альтернативных поставщиков. Европейский газ по цене в два раза выше, чем у российского концерна, они рассчитывают приобретать за кредит ЕБРР, так как за годы независимости бюджет был разворован и страна погрязла во внешних долгах, которые активно стимулируют западные партнеры.
Теперь Спыну говорит, что все финансовые обязательства Молдавия выполняет, а «стремление „Газпрома“ остановить поставки газа является не чисто коммерческим желанием, а, вероятно, скрывает геополитические интересы».
Как сообщало EADaily, на этой неделе премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил, что партнеры могут продавать Кишиневу по «рыночной европейской цене» до 5 млн кубометров газа в день при потребности 150 млн кубометров, так как собственные хранилища у них заполнены на 87% и страна также находится в режиме экономии.