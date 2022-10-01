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Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет любого повышения цен в стране по итогам совещания с экономическим блоком правительства, сообщает interfax

"С 6-го числа (октября) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - цитирует 6 октября слова президента агентство БелТА.

Приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого", со своей стороны, сообщил, что исключения могут быть только индивидуальными, и они должны приниматься министрами, либо председателями облисполкомов. "За нарушение - ответственность Генпрокуратуры и КГК (Комитет государственного контроля - ИФ) - задержания и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали", - говорится в сообщении.

Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: "Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все".

Александр Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", - жестко предупредил белорусский лидер.

За выполнением поручения он поручил следить прежде всего генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям. "Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать, - сказал он. - Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали - кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто "прошлепал", - потребовал глава государства.

  • Сегодня, 15:13
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