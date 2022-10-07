Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на ТАСС.
По словам Байден, перед миром впервые со времен Карибского кризиса стоит прямая угроза применения ядерного оружия. Он утверждает, что это произойдет в случае, если ситуаций действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается в текущий момент.
Президент Штатов подчеркнул, что «достаточно хорошо» знает президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению Байдена, Путин «не шутит, когда утверждает о потенциальном использовании тактического ядерного оружия».
Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не видит признаков готовности России применить ядерное оружие.
Накануне Зеленский призвал НАТО к "превентивным" ударам по России
Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России", пишет РИА Новости
"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал он в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что речь якобы шла о периоде до начала спецоперации.
"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России
Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего нанести "превентивный" ядерный удар по России.
"Зеленский хочет, чтобы НАТО начала третью мировую войну. Смена режима нужна, но на Украине, а не в России. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему. Нам нужно форсировать переговоры", — отметил zirp failure.
"Безумный клоун открыто просит устроить холокост!" — возмутились в комментариях.
"Я обращаюсь к людям, которые думают, что Зеленский говорит о ядерном оружии, потому что он так решил. Нет, он читает с листа, который ему дали (в Вашингтоне). Также обратите внимание на коллективные ежедневные заявления Запада о ядерном оружии, они продвигают этот нарратив", — написала Dagny Taggart.
"Это к вопросу о том, кто действительно угрожает мировой войной", — заметил участник беседы.
"Может быть, у него неизлечимая болезнь, и он просто хочет, чтобы все закончилось идеальным фейерверком?" — сыронизировал другой.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания главы украинского государства должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление Зеленского призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае ядерного конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России, сообщает ria.ru
Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, заявила в четверг вечером экс-канцлер Германии Ангела Меркель. "Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему", - приводит Stern высказывание Меркель, которое она сделала на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.
Экс-канцлер в очередной раз призвала относиться к заявлениям из Москвы "серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф".
Ранее она уже заявляла, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России.