Следующий саммит глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС), состоящего в настоящее время из 44 стран, пройдет в Молдавии. Об этом журналистам сообщил в четверг представитель ЕС на полях проходящей в Праге первой встречи ЕПС, сообщает ТАСС
"Все поддерживают эту идею", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, добавив при этом, что решение еще официально не утверждено. В пользу решения провести следующую встречу в Молдавии говорит и то, что в итоговой пресс-конференции ЕПС в четверг вечером будет участвовать президент этой страны Майя Санду.
Дипломат не уточнил, когда именно пройдет следующий саммит, однако в Совете ЕС накануне сообщили, что Брюссель намерен проводить его каждые полгода.
Первый саммит так называемого Европейского политического сообщества - новой политической платформы, созданной Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, - проходит проходит в Праге 6-7 октября с участием 44 стран.
Кроме Молдовы, на встречу приглашены Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Турция и все 27 государств ЕС.
Как заявил по прибытии на встречу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, саммит пошлет сигнал России о новом миропорядке без нее.