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Петков: "Молдовагаз" запрещает доставку газа нероссийского происхождения

Петков: "Молдовагаз" запрещает доставку газа нероссийского происхождения

Устав газового монополиста АО "Молдовагаз" разрешает транспортировку по своим сетям, а также реализацию потребителям исключительно российского природного газа.

Об этом сообщил в соцсетях главный редактор агентства Omega Александр Петков, комментируя многочисленные заявления молдавских правительственных чиновников о диверсификации поставок, "про переговоры о транспортировке азербайджанского, румынского, еще какого-то газа", пишет omg.md

Петков: "Молдовагаз" запрещает доставку газа нероссийского происхождения

Петков отметил, что эти чиновники "должны знать, что дочерняя компания "Газпрома" не предусматривает возможности транспортировки по своим сетям в Молдове любого другого газа, кроме российского происхождения".

"Единственный участок газопровода, который может транспортировать другой газ, это румынский газопровод из Унген до пригорода Кишинева. А дальше, по сетям "Молдоватрансгаз" может идти только российский газ.

Это обязательство прописано в Уставе АО "Молдовагаз" (Ст.3).

Поэтому, правительству пора перейти от пустых разговоров и заверений к конкретным действиям в отношении российского монополиста, полностью захватившего газотранспортную сеть Молдовы", - написал Петков.

Он напомнил в этой связи выступление президента Майи Санду в парламенте 26 июля 2021 года. Тогда Майя Санду объявила о необходимости национализации газотранспортной сети. "Заявила и забыла...", - добавил Петков.

Ранее уже сообщалось, что выступая на инаугурационном заседании парламента XI созыва, Санду подчеркнула, что возврат газотранспортной системы в собственность государства является одним из приоритетов новой власти.

«Приоритетными являются проекты по взаимоподключению (со странами Евросоюза – Ред.) электросетей, по возврату государству газотранспортной системы», - заявила президент Молдовы.

Газотранспортная сеть Молдовы состоит из более чем 1 559 км, из которых 656,3 км – это магистральные газопроводы и 903,5 км – газопроводы-отводы. В настоящий момент, эта сеть принадлежит SRL Moldovatransgaz, в которой 100% доли уставного капитала принадлежит АО «Молдовагаз» (дочерняя компания ПАО «Газпром»).

источник: point.md
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
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