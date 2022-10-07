Власти Молдовы намерены засудить российский «Газпром» — «за нарушение условий контракта». Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил спикер парламента страны Игорь Гросу, оговорившись, что инициатором иска должно выступать не правительство, а АО Moldovagaz. По мнению лидера правящей в стране партии «Действие и солидарность», концерн сократил поставки газа в регион на 30%, тем самым нарушив положение договора. В этой связи, по его мнению, Кишинев имеет основания обратиться в международный суд, пишет eadaily.com
«Необоснованно сократили поставки газа на 30%, нарушив контракт. Мы должны подготовиться, собрать документы и обратиться в судебную инстанцию, естественно не в Санкт-Петербурге», — отметил Гросу.
Он уточнил, что обращение должно исходить от компании Moldovagaz, подписавшей соглашение и в которой у российского газового холдинга контрольный пакет акций. Он также потребовал от местной газораспределительной компании защищать интересы Молдовы.
На этой неделе, «Газпром» заявил, что Украина не предоставляет возможности транзита большего объема газа для Молдавии, поэтому с 1 октября он ограничивается в 5,7 млн. м3 — на 30% меньше запрашиваемого Кишиневом. Также, ПАО «Газпром» предупредил, что может прекратить подачу газа Молдавии в случае невыплаты текущих платежей в срок, что уже было неоднократно, и несоблюдения договорных обязательств по проведению аудита исторической задолженности АО Moldovagaz. КЧС запретила выдачу лицензий на торговлю газом
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) на заседании 7 октября приняла решение о том, что в период ЧП Национальное агентство по регулированию энергетики не будет выдавать лицензии на торговлю и поставку природного газа.
Речь идет о продаже газа другим посредникам, без поставки конечным потребителям, пишет mold-street.com
Решение было принято всего через месяц после вступления в силу ряда положений Закона о природном газе, принятого в конце июля парламентом по предложению правительства, которым была введена торговая деятельность - «купля-продажа природного газа на оптовом рынке на основании лицензии, выданной Национальным агентством по регулированию энергетики». Причины этого запрета не разглашаются.
По данным НАРЭ, лицензия на торговлю газом пока никому не выдавалась, и в ближайшее время в результате решения КЧС этого и не произойдет.