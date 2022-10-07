Нобелевская премия мира 2022 года присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в нобелевском комитете.
В мотивировочной части решения было отмечено, что премию вручат за «представление гражданского общества в своих странах». Лауреаты якобы «продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан», а также «показывают значение гражданского общества для дела мира и демократии».
При этом выбор в Осло объясняют тем, что Норвежский Нобелевский комитет хотел бы отметить «трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование стран-соседей — Белоруссии, России и Украины».
«Своими настойчивыми усилиями во имя человеческих ценностей, антимилитаризма и принципов законности лауреаты этого года возродили и почли представления Альфреда Нобеля о мире и братстве народов — представления, наиболее востребованные в сегодняшнем мире», — говорится в сообщении.
Напомним, Нобелевская премия мира впервые присуждена в 1901 году. Ранее номинировать на нее предлагалось президента Украины Владимира Зеленского и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Нынешние лауреаты известны своей негативной позицией к современной российской власти.
Слуцкий: конъюнктурный подход и двойные стандарты девальвирует Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Конъюнктурный подход и следование западным двойным стандартам девальвирует и размывает саму суть премии", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Нобелевскую премию мира в очередной раз превратили в политический инструмент, ее вновь присудили "правильным" активистам и так называемым правозащитникам, сообщил парламентарий журналистам.
"Чего только стоит украинский "Центр гражданских свобод". На сайте этой с позволения сказать организации - сплошные обвинения России в "оккупации", статьи о "российском вторжении", о помощи Запада. И ни слова о тысячах убитых украинскими боевиками мирных жителей Донбасса! А референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях названы "фиктивными". Какая избирательная правозащита! У жителей Донбасса права на жизнь и самоопределения, следуя логике центра, нет. Впрочем, ничего удивительного. Ведь первым в списке спонсоров там стоит USAID", - отметил он.