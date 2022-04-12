Первая в Приднестровье пилотная зона сотовой сети пятого поколения (5G) скоро заработает в центре Тирасполя – на территории Екатерининского парка.
Компания «Интерднестрком» совместно с компанией Ericsson впервые в Молдове осуществили пилотный проект по развёртыванию сети пятого поколения (5G). Сеть будет развёрнута в Тирасполе на всей территории Екатерининского парка, сообщает idc.md
В настоящее время производится тестирование оборудования мобильной сети передачи данных, и в ближайшее время действующие абоненты компании с 5G-совместимыми смартфонами смогут воспользоваться преимуществами высокоскоростного мобильного Интернета пятого поколения.
По прогнозам, к 2024 году к 5G подключится 1,5 млрд человек. Но пока единого стандарта 5G нет — ведется ряд тестирований инфраструктуры и технологий, многие из которых еще разрабатываются. В коммерческой продаже устройств с 5G пока очень мало. Первое время даже устройства с 5G будут работать на рефарминге частот — то есть использовать инфраструктуру, обслуживающую 4G. Но этот стандарт будет более требователен к производителям смартфонов: чтобы его поддерживать, нужна будет куда более мощная батарея. Сейчас покупать смартфон с 5G пока рано — до того момента, пока он станет новым стандартом, еще 3-4 года, пишет РБК