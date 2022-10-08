В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов Крымского моста и возгорание топливных цистерн железнодорожного состава стал подрыв грузового автомобиля, сообщает РИА Новости
"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.
По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет. По словам главы парламента региона Владимира Константинова, повреждения не тяжелые, последствия ЧП скоро устранят.
Движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.
По данным властей Крыма, возгорание не привело к повреждению судоходных арок, пострадавших предварительно нет, на подъездах к мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей.
Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал агентству РИА Новости, что повреждения моста будут восстановлены оперативно, так как они не носят критического характера. В произошедшем он обвинил «украинских вандалов».
Власти полуострова также сообщают, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны.
Появляется все больше информации о том, что взрыв и пожар на Крымском мосту вовсе не являются следствием того, что «загорелась цистерна с топливом», как это пытаются представить местные власти. Судя по тем кадрам, которые распространяются в соцсетях, речь идет или о ракетном ударе, или о террористической атаке, в результате которой мост получил серьезные повреждения, пишет eadaily.com
Наглядное видео приводит в своем Telegram-канале журналист и военный обозреватель Юрий Подоляка. На кадрах отчетливо видно, что на фоне горящих железнодорожных вагонов с топливом, автомобильный мост также выведен из строя.
Один его пролет полностью отсутствует, второй заметно поврежден. Также пока неясно, выдержит ли пожар конструкция железнодорожного моста.
«Это очевидно очень сильно усложнит логистику Крыма и всего южного направления СВО. И похоже, это прелюдия главного удара ВСУ на Юге», — пишет Подоляка.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после того, как на Крымском мосту произошел пожар. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Отмечается, что глава государства получил доклады по ЧП от премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также глав силовых ведомств.
По словам Пескова, правительственная комиссия должна будет выяснить причины ЧП и заняться скорым устранением последствий. В ее состав войдут в том числе главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.
Также президент поручил министрам Савельеву и Куренкову выехать на место ЧП, сообщил пресс-секретарь.
Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк после взрыва на Крымском мосту в своем Twitter написал, что это «начало». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Крым, мост, начало», — написал Подоляк.
Он добавил, что «все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине».