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Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией"

Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией"

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".

"Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое - Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пишет gazeta.ru

В указе, опубликованном на сайте Зеленского, говорится, что решение принято исходя из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".

Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

По итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой являются притязания Японии на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс.
  • Сегодня, 10:03
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