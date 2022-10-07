Разведывательный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетал возле «Северных потоков» через несколько часов после первых сообщений о возможных взрывах на газопроводах, сообщил Reuters. Американская армия заявила, что действия ВМС не связаны с утечками газа, пишет kommersant.ru
P-8A Poseidon летел над Северным морем в полночь по Гринвичу, когда сейсмологи из Швеции зафиксировали подводный взрыв у острова Борнхольм в Балтийском море. Американский самолет через час пролетел к югу от Борнхольма и направился в сторону Польши. Там он находился около часа, после чего отправился в район утечки газа. Как утверждает Reuters, P-8A Poseidon находился в 24 км от утечки, сделал один круг и полетел в сторону Калининграда. Около 7:00 самолет пролетал над местом инцидента на расстоянии 4 км. Агентству неизвестно о передвижениях самолета с 03:39 до 06:20.
«Самолет P-8A Poseidon ВМС США… совершал обычный разведывательный полет над Балтийским морем, не связанный с утечками на "Северных потоках"»,— заявил представитель ВМС США. Он не ответил на вопрос журналистов, может ли собранная развединформация помочь в расследовании взрывов. «У нас нет никакой дополнительной информации, которую можно было бы предоставить»,— добавил он.
Ранее стало известно, что, согласно данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали американские военные вертолеты, которые часами кружили над акваторией, где пролегают газопроводы. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались, пишет РИА Новости
Давление на «Северных потоках» начало падать 26 сентября. Россия и страны Запада считают, что причиной пробоин стали диверсии. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Президент Владимир Путин 30 сентября заявил, что взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы. Вместе с тем, по словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушеве, у Москвы нет данных о причастности к диверсии западных спецслужб. Президент США Джо Байден назвал слова российского президента дезинформацией и ложью.
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