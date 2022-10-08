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Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, мистер президент

Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, мистер президент

7 октября президент России Владимир Путин отметил 70-летний юбилей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в "Фейсбуке".

Он выложил видеозапись, на которой знаменитое музыкальное поздравление президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро ("С днем рождения, мистер президент") совмещено с кадрами горящего Крымского моста, передает bbc.com

Над роликом Данилов написал "Доброе утро, Украина"

Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, мистер президент

Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от взрывов на Крымском мосту в 200–500 млн руб. В Минтрансе также приступили к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, сообщают vedomosti.ru

«У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе союза.

В Минтрансе заявили, что начнут работу по оценке ущерба и сроков восстановления моста «после того, как на месте завершится работа оперативных служб». «Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева»,— рассказали ТАСС в ведомстве.

  • Сегодня, 11:31
  • DTV
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