7 октября президент России Владимир Путин отметил 70-летний юбилей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в "Фейсбуке".
Он выложил видеозапись, на которой знаменитое музыкальное поздравление президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро ("С днем рождения, мистер президент") совмещено с кадрами горящего Крымского моста, передает bbc.com
Над роликом Данилов написал "Доброе утро, Украина"
Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от взрывов на Крымском мосту в 200–500 млн руб. В Минтрансе также приступили к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, сообщают vedomosti.ru
«У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе союза.
В Минтрансе заявили, что начнут работу по оценке ущерба и сроков восстановления моста «после того, как на месте завершится работа оперативных служб». «Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева»,— рассказали ТАСС в ведомстве.