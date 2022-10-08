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Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

ВСУ повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РИА Новости

"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ.

Кроме того, Рогов сообщил, что станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что Украина "сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС".

Иностранные специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, владеют ситуацией и знают, кто ведет обстрелы по району станции, но публично не комментируют, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Тот факт, что они находятся на станции, говорит о том, что они точно знают ситуацию, а это уже для нас достаточно позитивный момент. Я уверен в том, что они все равно докладывают это своему руководству, хотя они не хотят это делать публично", - сказал Балицкий.

Глава региона отметил, что эксперты МАГАТЭ сегодня ситуацию комментируют сугубо с профессиональной точки зрения и постоянно объясняют, что они в политику не вмешиваются. "Подтверждать, откуда летят прилеты (хотя они прекрасно знают, что они летят с украинской стороны), они официально не хотят", - сказал он.
  • Сегодня, 11:48
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