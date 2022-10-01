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Приднестровское урегулирование обсудят на министериале ОБСЕ в декабре

Приднестровское урегулирование обсудят на министериале ОБСЕ в декабре

Министериал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в эфире радиостанции "Голос Бессарабии", сообщает "Радио Молдова".

По его словам, заинтересованность кишиневских властей состоит в том, чтобы вновь заявить о своей поддержке процесса приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

«В прошлом году на министериале ОБСЕ было всего две темы, по которым все государства нашли необходимый консенсус для того, чтобы выступить с заявлением. Речь идет о процессе регулирования Приднестровья, и речь шла о заявлении об изменении климата. Мы не знаем, в какой степени нам удастся сохранить этот консенсус в этом году, который зафиксировал бы абсолютную поддержку всеми государствами-участниками ОБСЕ принципов приднестровского урегулирования. Наш интерес состоит в том, чтобы вновь заявить о всеобщей поддержке нашего подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности", - сказал Нику Попеску.

Глава дипломатии Кишинева Нику Попеску также заявил, что война в Украине заблокировала диалог по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2».
trm.md
  • Сегодня, 12:22
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