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Банки Египта планируют начать принимать карты «Мир»

Банки Египта планируют начать принимать карты «Мир»

В ближайшее время в банках Египта могут начаться операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир». Об этом сообщила газета Al-Shorouk в субботу, 8 октября, со ссылкой на источники в экономической и туристической сфере.

По информации издания, инвесторы в туротрасли высоко оценили решение государства работать с туристами из России в рублях вместо доллара. Отмечается, что подобное решение может положительно отразиться на египетской экономике, сообщает eadaily.com.

«Инвесторы отметили, что принятие данного решения происходит в связи с увеличением туристических контрактов между отелями и египетскими туристическими компаниями с их российскими коллегами и иностранными туроператорами. Это позволит увеличить пути возрождения российского туризма в Египте и увеличить эти контракты в течение предстоящих туристических сезонов», — говорится в публикации.

Ранее, 12 сентября, туроператор Tez Tour со ссылкой на египетский ЦБ сообщил, что в Египте намерены ввести использование рубля с конца сентября. Предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но пока механизм работы неизвестен.

Обсуждения об использовании российского рубля в Египте ведутся с 2015 года. Тогда впервые появилась информация о планах провести переговоры между центральными банками двух стран по этому вопросу. Отмечалось, что введение в оборот рубля позволит стимулировать российский туризм в Египте и укрепить торговые отношения.

В настоящее время стороны ведут переговоры об использовании платежной карты «Мир». Этот вопрос должен решиться до конца 2022 года.

Сейчас карты национальной платежной системы используют в 11 странах мира: Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в Китае. Как заявил 6 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, переговоры с этими странами уже ведутся.
eadaily.com

  • Сегодня, 12:24
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