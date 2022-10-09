Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ.
"На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — отметил Лаппо.
Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона, передает ria.ru.
"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", — информировал глава ГПК.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.
Послу Украины в Минске вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии
Министерство иностранных дел Украины сообщило на своем сайте о том, что посла страны в Минске Игоря Кизима 8 октября вызвали в дипломатическое ведомство Белоруссии, где ему вручили ноту, в которой рассказывается о планах Киева нанести удар по территории республики, передает lenta.ru.
"Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии", - заявил МИД Украины.
Украинские дипломаты опровергли данную информацию, уточнив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются атаковать территорию Белоруссии. По их словам, Киев никогда не посягал на чужие территории и придерживался основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.