Глава Правительства Александр Розенберг провёл рабочую встречу с руководителями и представителями исполнительных органов власти. В таком формате совещания будут проходить на постоянной основе. По мнению премьер-министра, взаимодействие в таком формате позволит придать оперативность текущей работе исполнительных органов госвласти, а также повысит уровень исполнительской дисциплины.
Открыл онлайн-совещание доклад вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника. Глава ведомства проинформировал о ключевых макроэкономических показателях за 9 месяцев текущего года. Так, с учётом возникающих ограничений и ряда объективных причин объём промышленного выпуска сокращён на 16,9%. Сложности испытывают предприятия практически всех секторов экономики., сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Что касается внешнеэкономической деятельности, то экспорт сократился на 11%. На встрече отмечалось, что это связано не только с сокращением объёмов промышленности, но и с тем, что наши сельхозпроизводители испытывают серьёзные затруднения с реализацией продукции. Несмотря на все усилия Минсельхозприроды, реальный объём сделок заметно снизился.
Председатель Правительства подчеркнул необходимость проведения оценки возможностей переработки сельхозпродукции и объективной ёмкости внутреннего рынка. Эту информацию подготовят в ближайшее время.
«Сегодня каждый стремится обеспечить автономность в том или ином смысле. Нужно максимально мобилизовать эти ресурсы, а не ждать пока, например, кукуруза будет гореть. А посмотреть возможности её переработки на корм и тем самым поднять уровень производства мяса», — поделился размышлениями глава исполнительной власти.
В рамках встречи коснулись Фонда капитальных вложений. Работа над программой, которая войдёт в бюджет-2023, завершена.
Сергей Оболоник также остановился на проекте по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. На данный момент Минэкономразвития готовит предложения по запуску этого механизма, который презентуют главе государства. Только после этого будет принято решение о его дальнейшей судьбе, сообщается на сайте Правительства.