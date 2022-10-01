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В Приднестровье за 9 месяцев объём промышленного выпуска сократился на 16,9%

В Приднестровье за 9 месяцев объём промышленного выпуска сократился на 16,9%

Глава Правительства Александр Розенберг провёл рабочую встречу с руководителями и представителями исполнительных органов власти. В таком формате совещания будут проходить на постоянной основе. По мнению премьер-министра, взаимодействие в таком формате позволит придать оперативность текущей работе исполнительных органов госвласти, а также повысит уровень исполнительской дисциплины.

Открыл онлайн-совещание доклад вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника. Глава ведомства проинформировал о ключевых макроэкономических показателях за 9 месяцев текущего года. Так, с учётом возникающих ограничений и ряда объективных причин объём промышленного выпуска сокращён на 16,9%. Сложности испытывают предприятия практически всех секторов экономики., сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Что касается внешнеэкономической деятельности, то экспорт сократился на 11%. На встрече отмечалось, что это связано не только с сокращением объёмов промышленности, но и с тем, что наши сельхозпроизводители испытывают серьёзные затруднения с реализацией продукции. Несмотря на все усилия Минсельхозприроды, реальный объём сделок заметно снизился.

Председатель Правительства подчеркнул необходимость проведения оценки возможностей переработки сельхозпродукции и объективной ёмкости внутреннего рынка. Эту информацию подготовят в ближайшее время.

«Сегодня каждый стремится обеспечить автономность в том или ином смысле. Нужно максимально мобилизовать эти ресурсы, а не ждать пока, например, кукуруза будет гореть. А посмотреть возможности её переработки на корм и тем самым поднять уровень производства мяса», — поделился размышлениями глава исполнительной власти.

В рамках встречи коснулись Фонда капитальных вложений. Работа над программой, которая войдёт в бюджет-2023, завершена.

Сергей Оболоник также остановился на проекте по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. На данный момент Минэкономразвития готовит предложения по запуску этого механизма, который презентуют главе государства. Только после этого будет принято решение о его дальнейшей судьбе, сообщается на сайте Правительства.
  • Сегодня, 10:59
  • DTV
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