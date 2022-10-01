Dnestr.TV

 
0

Рабочее совещание при Президенте ПМР

Рабочее совещание при Президенте ПМР

10 октября на селекторном совещании Президента Вадима Красносельского с руководителями органов государственной власти и местного управления обменялись информацией о положении дел в городах и районах республики. Ситуация стабильная. Социальные обязательства исполняются. Коммунальные службы работают в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Тирасполе провели городской субботник. Следующий – общереспубликанский – состоится 7 ноября. Запланированы уборочно-озеленительные работы. Закуплено и распределено порядка 20 тысяч кустов роз. Запрос на саженцы заметно больше. Будут проведены закупки хвойных и лиственных деревьев.

Корректируются программы развития. В Фонд капвложений-2023 предлагается включить тираспольский городской бассейн.

Перевыполнение плана по поступлению доходов в муниципальные бюджеты позволило охватить работами больше объектов, в том числе проблемные участки дорог. Вадим Красносельский обратил внимание на разрушение полотна на одном из отрезков дороги Тирасполь – Парканы и поручил привести его в порядок.

Среди поднятых вопросов – трудности с реализацией сельхозпродукции, со всеми вытекающими негативными для аграриев последствиями. Для выработки мер поддержки будут проведены тематические совещания и коллективные встречи.

Продолжится разъяснительная работа с предпринимательским сообществом. Она необходима для своевременного и полномерного информирования патентщиков о механизме перехода на обновлённую систему налогообложения.

  • Сегодня, 12:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна