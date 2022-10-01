10 октября на селекторном совещании Президента Вадима Красносельского с руководителями органов государственной власти и местного управления обменялись информацией о положении дел в городах и районах республики. Ситуация стабильная. Социальные обязательства исполняются. Коммунальные службы работают в штатном режиме.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в Тирасполе провели городской субботник. Следующий – общереспубликанский – состоится 7 ноября. Запланированы уборочно-озеленительные работы. Закуплено и распределено порядка 20 тысяч кустов роз. Запрос на саженцы заметно больше. Будут проведены закупки хвойных и лиственных деревьев.
Корректируются программы развития. В Фонд капвложений-2023 предлагается включить тираспольский городской бассейн.
Перевыполнение плана по поступлению доходов в муниципальные бюджеты позволило охватить работами больше объектов, в том числе проблемные участки дорог. Вадим Красносельский обратил внимание на разрушение полотна на одном из отрезков дороги Тирасполь – Парканы и поручил привести его в порядок.
Среди поднятых вопросов – трудности с реализацией сельхозпродукции, со всеми вытекающими негативными для аграриев последствиями. Для выработки мер поддержки будут проведены тематические совещания и коллективные встречи.
Продолжится разъяснительная работа с предпринимательским сообществом. Она необходима для своевременного и полномерного информирования патентщиков о механизме перехода на обновлённую систему налогообложения.