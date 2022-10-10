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Следственный комитет даст оценку враждебной акции в отношении посольства РФ в Кишиневе

Следственный комитет даст оценку враждебной акции в отношении посольства РФ в Кишиневе

Sputnik. Следственный комитет России (СК) даст надлежащую юридическую оценку "факту враждебной акции в отношении посольства России в Кишиневе", отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает Sputnik

"Следственный комитет России даст надлежащую юридическую оценку факту враждебной акции в отношении посольства России в Кишиневе. (...) Следователи СК России запросят в МИД РФ необходимую информацию и установят все обстоятельства произошедшего", - сообщает СК России.

Здание посольства России в Кишиневе вечером 7 октября забросали петардами, в результате оно получило повреждения. Также была предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, на ограждение у здания дипмиссии были нанесены оскорбительные надписи.

Дипломатическое ведомство сообщило, что молдавской стороне была направлена нота протеста. В посольстве отметили, что инцидент, к счастью, обошелся без жертв среди сотрудников и членов их семей.

источник: md.sputniknews.ru

  • Сегодня, 12:16
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