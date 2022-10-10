Sputnik. Следственный комитет России (СК) даст надлежащую юридическую оценку "факту враждебной акции в отношении посольства России в Кишиневе", отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает Sputnik
"Следственный комитет России даст надлежащую юридическую оценку факту враждебной акции в отношении посольства России в Кишиневе. (...) Следователи СК России запросят в МИД РФ необходимую информацию и установят все обстоятельства произошедшего", - сообщает СК России.
Здание посольства России в Кишиневе вечером 7 октября забросали петардами, в результате оно получило повреждения. Также была предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, на ограждение у здания дипмиссии были нанесены оскорбительные надписи.
Дипломатическое ведомство сообщило, что молдавской стороне была направлена нота протеста. В посольстве отметили, что инцидент, к счастью, обошелся без жертв среди сотрудников и членов их семей.