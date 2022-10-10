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Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко

Украина планирует нанести удар по Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября проводит совещание по вопросам безопасности, сообщается на сайте Президента

Глава государства сразу напомнил, что договоренность о проведении сегодняшнего мероприятия была озвучена на встрече Президента с военными в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, чтобы еще раз обсудить предложения, касающиеся обеспечения безопасности.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2". До меня была немедленно доведена эта информация, - подчеркнул Глава государства. - Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".

"Это ваша функция, считайте это приказом для вас", - обратился Глава государства к военным и силовикам.

"Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча один на один с Президентом России Владимиром Путиным. "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что России сейчас не до этого конфликта. "Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - сказал он.

"И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - поручил Александр Лукашенко министру обороны.

"Как мы с вами и договаривались в Центре стратегического управления Министерства обороны, что мы соберемся и еще раз обсудим ваши предложения, касающиеся сферы нашей безопасности. Нам надо определить, что еще необходимо предпринять для укрепления безопасности нашего государства с учетом быстро меняющейся обстановки. Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно", - отметил Глава государства.

"Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость. Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель - она остается с давних времен - втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью", - сказал белорусский лидер.

"Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь. А все хорошее - это будет хорошо. Поэтому чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - цитирует Лукашенко пресс служба на сайте president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил официальный сайт белорусского лидера., пишет РИА Новости

  • Сегодня, 12:35
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