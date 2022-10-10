Минобороны Молдовы сообщает, что в понедельник, 10 октября, с 08:33 до 09:02 специализированными структурами оборонного ведомства были выявлены три цели, которые летели над воздушным пространством Республики Молдова.
Пролеты трех ракет были зафиксированы по следующим направлениям:
Черная (село в Одесской области) - Могилев-Подольск (Винницкая область) - Рыбница (Приднестровье) - Сороки (Молдова) - Могилев-Подольск.
Черная (Украина) - с. Попенки (Молдова) - район молдавского города Флорешты - в направлении Украины.
"Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны. Отметим, что Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на города Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы", - говорится в заявлении.
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Основанием для этого стали утверждения молдавской стороны о том, что российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики.
«Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших через территорию нашей страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства сегодня, 10 октября , пишет eadaily.com