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Молдова заявила, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

Молдова заявила, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

Минобороны Молдовы сообщает, что в понедельник, 10 октября, с 08:33 до 09:02 специализированными структурами оборонного ведомства были выявлены три цели, которые летели над воздушным пространством Республики Молдова.

Пролеты трех ракет были зафиксированы по следующим направлениям:

Черная (село в Одесской области) - Могилев-Подольск (Винницкая область) - Рыбница (Приднестровье) - Сороки (Молдова) - Могилев-Подольск.

Черная – Вороновка (Украина) – Рыбница (Приднестровье) – Рудь (Молдова)

Черная (Украина) - с. Попенки (Молдова) - район молдавского города Флорешты - в направлении Украины.

"Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны. Отметим, что Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на города Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы", - говорится в заявлении.

Молдова заявила, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Основанием для этого стали утверждения молдавской стороны о том, что российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики.

«Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших через территорию нашей страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства сегодня, 10 октября , пишет eadaily.com


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