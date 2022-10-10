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Путин обвинил Киев в попытке подрыва "Турецкого потока"

Путин обвинил Киев в попытке подрыва "Турецкого потока"

Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, сообщает РИА Новости

"Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов", - сказал Путин.

ФСБ РФ сообщила 22 сентября, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта озвучено не было.

Путин рассказал о нанесении ударов по объектам военного управления Украины


Массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза, сообщает РИА Новости

Россию по-прежнему не допускают к расследованию происшествий, которые произошли на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — заявил глава государства.

источник: ria.ru
  • Сегодня, 13:37
  • DTV
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