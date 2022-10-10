Украинские власти приняли решение закрыть четыре таможенных пункта на границе с Молдавией после обстрелов, которым подверглась территория страны утром в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
По данным канала, речь идет о КПП «Отачь», «Унгурь», «Окница» и «Гримэнкэуць», пишет lenta.ru
Информацию также подтвердили в Госпогранслужбе Украины. Там пояснили, что подобные меры связаны с тем, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Утром 10 октября российские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Сообщалось о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях. Позже в Минобороны России заявили, что все назначенные объекты были поражены.