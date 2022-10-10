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Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавией после обстрелов

Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавией после обстрелов

Украинские власти приняли решение закрыть четыре таможенных пункта на границе с Молдавией после обстрелов, которым подверглась территория страны утром в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, речь идет о КПП «Отачь», «Унгурь», «Окница» и «Гримэнкэуць», пишет lenta.ru

Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавией после обстрелов


Информацию также подтвердили в Госпогранслужбе Украины. Там пояснили, что подобные меры связаны с тем, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры.


Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавией после обстрелов

Утром 10 октября российские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Сообщалось о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях. Позже в Минобороны России заявили, что все назначенные объекты были поражены.
  • Сегодня, 15:02
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