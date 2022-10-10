Стокгольм не будет передавать Москве результаты расследования по Nord Stream. Об этом в понедельник, 10 октября, заявила и. о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bloomberg.
Премьер-министр Швеции отметила, что предварительные результаты расследования взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 конфиденциальны, сообщает korrespondent.net.
Россия, со своей стороны, требовала участия в расследовании по утечке газа. Между тем, Швеция подчеркнула, что координирует свои действия с Данией и Германией.
Шведская служба безопасности считает, что утечки были вызваны подводными детонациями.
"Это произошло в исключительной экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, не в последнюю очередь на фоне напряженной ситуации в сфере безопасности. Мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что могут случиться и другие инциденты", - сказала Андерссон.
Известно, что 26 сентября на Северном потоке и Северном потоке-2 резко упало давление на трех нитках газопроводов. Россия назвала происшедшее саботажем. Швеция сообщила о завершении расследования, проведенного совместно с Данией и Германией. Причиной утечек назвали взрывы.
Власти Дании заявили, что утечка метана в газопроводах Nord Stream прекратилась, однако шведская береговая охрана сообщила в понедельник, что меньшая утечка в Nord Stream 2 увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.
«Газпром» вспомнил, как обнаружил на «Северном потоке» взрыватель мин НАТО
В 2015 году «Газпром» обнаружил у одной из ниток «Северного потока» подводный взрыватель мин НАТО. Тогда его уничтожили ВМС Швеции. Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов телеканалу «Россия 24», пишет eadaily.com.
«Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе „Северный поток“, которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода „Северный поток — 1“ был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин „Морская лиса“. Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода у одной из них», — сказал Сергей Куприянов.
Это был 651-й километр газопровода, глубина в том месте составляет 40 метров, пояснил он.
«Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. НАТО заявило, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — завершил рассказ представитель «Газпрома».