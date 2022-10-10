Dnestr.TV

 
0

Швеция отказалась допускать Россию к расследованию аварии на Nord Stream

Швеция отказалась допускать Россию к расследованию аварии на Nord Stream

Стокгольм не будет передавать Москве результаты расследования по Nord Stream. Об этом в понедельник, 10 октября, заявила и. о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Швеции отметила, что предварительные результаты расследования взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 конфиденциальны, сообщает korrespondent.net.

Россия, со своей стороны, требовала участия в расследовании по утечке газа. Между тем, Швеция подчеркнула, что координирует свои действия с Данией и Германией.

Шведская служба безопасности считает, что утечки были вызваны подводными детонациями.

"Это произошло в исключительной экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, не в последнюю очередь на фоне напряженной ситуации в сфере безопасности. Мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что могут случиться и другие инциденты", - сказала Андерссон.

Известно, что 26 сентября на Северном потоке и Северном потоке-2 резко упало давление на трех нитках газопроводов. Россия назвала происшедшее саботажем. Швеция сообщила о завершении расследования, проведенного совместно с Данией и Германией. Причиной утечек назвали взрывы.

Власти Дании заявили, что утечка метана в газопроводах Nord Stream прекратилась, однако шведская береговая охрана сообщила в понедельник, что меньшая утечка в Nord Stream 2 увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.

«Газпром» вспомнил, как обнаружил на «Северном потоке» взрыватель мин НАТО

В 2015 году «Газпром» обнаружил у одной из ниток «Северного потока» подводный взрыватель мин НАТО. Тогда его уничтожили ВМС Швеции. Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов телеканалу «Россия 24», пишет eadaily.com.

«Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе „Северный поток“, которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода „Северный поток — 1“ был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин „Морская лиса“. Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода у одной из них», — сказал Сергей Куприянов.

Это был 651-й километр газопровода, глубина в том месте составляет 40 метров, пояснил он.

«Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. НАТО заявило, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — завершил рассказ представитель «Газпрома».
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
  • Просмотров: 15
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна