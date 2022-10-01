Тираспольский теннисист Дмитрий Лавров завоевал золотую медаль международных Игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт», которые завершились в Сочи.
Приднестровец победил в мужском парном разряде среди теннисистов 1-3 спортивных классов. Играл тираспольчанин в паре с Владимиром Торопливым из Свердловской области. В финале победный дуэт обыграл действующих чемпионов России Алексея Лисового и Алексея Павлова со счётом 3:2, передает novostipmr.com.
Ранее Дмитрий Лавров завоевал серебряную награду Паралимпийских игр в Сочи в одиночном разряде.
В первых международных Играх паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт» участвовали более 2 тысяч спортсменов из 12 государств.