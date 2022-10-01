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Как Молдова выполняет условия ЕС, как страна-кандидат

Как Молдова выполняет условия ЕС, как страна-кандидат

Отчет Европейской комиссии о ходе выполнения Республикой Молдова девяти условий, установленных Комиссией при предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), будет опубликован в октябре 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в эфире программы Vocea Basarabiei, цитирует Radio Moldova.

"Наши дороги, больницы, учреждения еще не соответствуют стандартам ЕС. У нас есть несколько лет напряженной работы, чтобы превратить Молдову в государство, которое в том числе визуально, институционально начинает походить на Румынию, Словакию, Польшу с условиями, у нас есть план действий по внедрению Европейской комиссии. Отчет Европейской комиссии о нашем прогрессе во внедрении этих действий будет опубликован через двенадцать месяцев. В то же время мы должны работать над очень конкретными вещами, над борьбой с коррупцией, над законом о деолигархизации, над укреплением наших возможностей для продвижения к Европейскому Союзу", - сказал Нику Попеску.

В конце июня Республика Молдова и Украина получили статус стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз.
  • Сегодня, 09:23
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