Отчет Европейской комиссии о ходе выполнения Республикой Молдова девяти условий, установленных Комиссией при предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), будет опубликован в октябре 2023 года.
Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в эфире программы Vocea Basarabiei, цитирует Radio Moldova.
"Наши дороги, больницы, учреждения еще не соответствуют стандартам ЕС. У нас есть несколько лет напряженной работы, чтобы превратить Молдову в государство, которое в том числе визуально, институционально начинает походить на Румынию, Словакию, Польшу с условиями, у нас есть план действий по внедрению Европейской комиссии. Отчет Европейской комиссии о нашем прогрессе во внедрении этих действий будет опубликован через двенадцать месяцев. В то же время мы должны работать над очень конкретными вещами, над борьбой с коррупцией, над законом о деолигархизации, над укреплением наших возможностей для продвижения к Европейскому Союзу", - сказал Нику Попеску.
В конце июня Республика Молдова и Украина получили статус стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз.