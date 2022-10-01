На пленарном заседании 12 октября парламентарии рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровья. Инициатива была подготовлена депутатами предыдущего VI созыва вместе с законом о закупках, и устанавливает ответственность должностных лиц за соблюдение и реализацию прописанных в нем норм. С принятием этого законопроекта депутаты решили повременить, чтобы посмотреть, как закон о закупках работает в реальных условиях. И выявить, с исполнением каких норм у должностных лиц могут возникнуть проблемы.
В рамках подготовки законодательной инициативы к первому чтению депутаты Комитета по экономической политике, бюджету и финансам обсуждали документ с представителями Правительства ПМР. Стороны сошлись во мнении, что ответственность за невыполнение норм закона о закупках вносить в правовое поле Приднестровья необходимо. Проект закона предлагает закрепить административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства ПМР в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных учреждений и предприятий, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«В наших непростых условиях очень важно осуществлять контроль за каждым государственным рублем для того, чтобы те ответственные лица, которые реализуют закон о закупках, не совершали правонарушений. Необходимо сформировать законодательную базу, которая будет предусматривать ответственность за нарушение закона о закупках. Мы говорим о том, что есть нарушения, которые могут попадать под административную ответственность. Но также мы формируем законодательную базу, где будет установлена и уголовная ответственность. Мы полагаем, что абсолютно все заинтересованные лица: главные распорядители кредитов, руководители, которые формируют тендерные комиссии, которые определяют условия для тендерных процедур, которые определяют победителей заказов на товары и услуги для государства, должны понимать, что в сегодняшних условиях нам необходимо экономить средства, нам необходимо составлять задачи для поставщиков таким образом, чтобы государство по минимальной цене покупало наилучший товар», - прокомментировал законопроект председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Депутаты профильного Комитета считают, что максимально понятная и прозрачная процедура закупок и меры ответственности, установленные за ее нарушение, позволит не только сэкономить бюджетные деньги, но и проводить закупки максимально эффективно.
Законодательная инициатива нуждается в доработке и корректировке. В рамках подготовки ко второму чтению Комитет по экономической политике пригласит к обсуждению поправок все заинтересованные стороны.