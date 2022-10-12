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В Приднестровье открывается охота на дикого кабана

В Приднестровье открывается охота на дикого кабана

Сезон спортивной охоты на дикого кабана открывается с 15 октября. Начальник Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики подписал Приказ от 28 сентября 2022 года № 289 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на диких копытных животных (дикого кабана) в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2022 года», сообщает пресс-служба Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды

На основании учета численности дикого кабана в разрезе лесничеств и урочищ Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики считает возможным добычу дикого кабана в сезон спортивной охоты 2022 г. на диких копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики согласно предельно допустимым нормам изъятия, а именно:

а) Каменское лесничество:

1) Урочище «Каменка» - 2 особи;

2) Урочище «Хрустовая» - 1 особь;

3) Урочище «Константины» - 1 особь;

Итого по Каменскому лесничеству – 4 особи;

б) Рашковское лесничество: Урочище «Валя-Адынка» - 2 особи;

в) Плотянское лесничество:

1) Урочище «Плоть» - 4 особи;

2) Урочище «Белочи, Приднестровье» - 4 особи;

3) Урочище «Ержово» - 1 особь;

4) Урочище «Вадул –Туркулуй» - 1 особь;

Итого по Плотянскому лесничеству – 10 особей;

г) Воронковское лесничество:

1) Урочище «Попенки» - 6 особей;

2) Урочище «Буськи» - 2 особи;

Итого по Воронковскому лесничеству – 8 особей;

д) Дубоссарское лесничество:

1) Урочище «Койково» - 1 особь;

2) Урочища «Голока», «Роги» - 1 особь;

Итого по Дубоссарскому лесничеству – 2 особи;

е) Григориопольское лесничество: Урочище «Придорожное» - 4 особи;

ж) Кармановское лесничество: Урочище «Колосово» - 2 особи;

з) Кицканское лесничество:

1) Урочище «Кицканы» - 1 особь;

2) Урочище «Незавертайловка» - 1 особь;

Итого по Кицканскому лесничеству – 2 особи.

Итого по Государственному унитарному предприятию «Приднестровье лес» – 34 особи.


Единые на территории Приднестровской Молдавской Республики дни охоты – суббота и воскресенье. В указанные дни охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.

Охоту производить:

а) при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке;

б) при обязательном присутствии сотрудников Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики и работника Государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес»;

в) при наличии листа инструктажа;

г) загоном с выставлением номеров;

д) в целях предупреждения спорных ситуаций, а также ухода подранков в закрепленные за охотпользователями охотничьи угодья, охоту производить не ближе 300 метров от закрепленных охотничьих угодий.

Допускается прогон кабана из сельскохозяйственных культур, прилегающих к общедоступным охотничьим угодьям Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

Запрещено:

а) проводить отстрел самок кабана – вожаков стада;

б) проведение охоты вдоль государственной границы Приднестровской Молдавской Республики на глубину 1000 метров от линии государственной границы с территорией Республики Украина;

в) проведение охоты в одежде, сходной с военной (камуфляж, хаки) без специальной одежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).

Для получения разрешения соответствующее физическое лицо

(далее - заявитель) представляет заявление лично или по почте в адрес Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики.

В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество заявителя;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность

заявителя;

в) вид охоты, который предполагается осуществлять;

г) предполагаемые сроки охоты;

д) места охоты;

е) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.

В целях объективного распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов (дикий кабан) между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях необходимо предварительно оставить заявку по телефону: 0 533 2 23 42, Управление лесных и охотничьих ресурсов.
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