Сезон спортивной охоты на дикого кабана открывается с 15 октября. Начальник Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики подписал Приказ от 28 сентября 2022 года № 289 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на диких копытных животных (дикого кабана) в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2022 года», сообщает пресс-служба Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды
На основании учета численности дикого кабана в разрезе лесничеств и урочищ Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики считает возможным добычу дикого кабана в сезон спортивной охоты 2022 г. на диких копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики согласно предельно допустимым нормам изъятия, а именно:
Итого по Государственному унитарному предприятию «Приднестровье лес» – 34 особи.
Единые на территории Приднестровской Молдавской Республики дни охоты – суббота и воскресенье. В указанные дни охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
Охоту производить:
а) при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке;
б) при обязательном присутствии сотрудников Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики и работника Государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес»;
в) при наличии листа инструктажа;
г) загоном с выставлением номеров;
д) в целях предупреждения спорных ситуаций, а также ухода подранков в закрепленные за охотпользователями охотничьи угодья, охоту производить не ближе 300 метров от закрепленных охотничьих угодий.
Допускается прогон кабана из сельскохозяйственных культур, прилегающих к общедоступным охотничьим угодьям Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.
Запрещено:
а) проводить отстрел самок кабана – вожаков стада;
б) проведение охоты вдоль государственной границы Приднестровской Молдавской Республики на глубину 1000 метров от линии государственной границы с территорией Республики Украина;
в) проведение охоты в одежде, сходной с военной (камуфляж, хаки) без специальной одежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).
Для получения разрешения соответствующее физическое лицо
(далее - заявитель) представляет заявление лично или по почте в адрес Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) данные основного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
в) вид охоты, который предполагается осуществлять;
г) предполагаемые сроки охоты;
д) места охоты;
е) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
В целях объективного распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов (дикий кабан) между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях необходимо предварительно оставить заявку по телефону: 0 533 2 23 42, Управление лесных и охотничьих ресурсов.