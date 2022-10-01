Ассоциация Promo-LEX обеспокоена намерением президента Майи Санду внести поправки в законодательство, чтобы облегчить вмешательство правоохранительных органов при проведении митингов.
«Закон о собраниях в Республике Молдова является одним из лучших законов в регионе, который обеспечивает благоприятную основу для осуществления свободы собраний», — говорится в сообщении организации, передает point ссылаясь на unimedia.info
«Внесение поправок в законодательство несвоевременно и не может быть обусловлено возможным конфликтом между местной публичной администрацией и правоохранительными органами. Правоохранительные органы уже имеют все необходимые юридические процедуры и рычаги для вмешательства в ситуации, угрожающие общественному порядку, жизни и здоровью людей. Изменение законодательства в соответствии с текущей ситуацией является вредной практикой и представляет собой опасный прецедент для демократии, основанной на верховенстве закона», - говорится в пресс-релизе Promo-LEX.
Президент Майя Санду уже поблагодарила полицию за эвакуацию палаток протестующих, установленных на дороге перед президентурой. Глава государства попросила Правительство внести «временные изменения» в законодательство, чтобы усилить влияние правоохранительных органов.
В президентуре ответили Promo-LEX: Сила применима при нарушении порядка
Администрация президента Молдовы выступила с реакцией, после того как Ассоциация Promo-LEX выразила озабоченность по поводу намерения Майя Санду внести поправки в законодательство.
«Запрос президента Майи Санду касается исключительно тех акций, на которых серьезно нарушается общественный порядок и где ни организаторы, ни местные органы публичной власти, ответственные за управление манифестациями, не выполняют своих обязательств по их прекращению (ст. 21 п. ( 2) из Закона о собраниях). Данные вмешательства, если они будут одобрены, никоим образом не ограничат право граждан на собрания и протесты», — заявила пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ.