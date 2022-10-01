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Илон Маск выпустил парфюм "Жженые волосы"

Илон Маск выпустил парфюм "Жженые волосы"

Американский миллиардер Илон Маск запустил продажу парфюма Burnt Hair ("Жженые волосы"), который уже можно купить на сайте его компании Boring Co по цене в $100 за флакон, пишет interfax.ru

Маск, являющийся главой Tesla Inc., изменил описание своей страницы в твиттере на "Продавец парфюмерии" и отметил, что уже продал 20 тыс. флаконов парфюма, то есть в общей сложности на $2 млн.

Поставки Burnt Hair начнутся не раньше следующего года, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее миллиардер сообщал, что Boring представит мужской аромат, который поможет "выделиться из толпы".

Он пошутил в твиттере, что для человека с его фамилией вход в парфюмерный бизнес был неизбежным (Musk в переводе с английского "мускус" - ИФ). "Почему вообще я так долго сопротивлялся этому?" - написал он.

На прошлой неделе Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании за $44 млрд, хотя ранее отказывался от этого намерения.

"Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter", - написал он на своей странице в среду.

Миллиардер уже не раз выпускал шутливые продукты, которые его поклонники покупают как коллекционные товары. Так в 2018 году Boring Co., занимающаяся прокладкой подземных тоннелей, выпустила 20 тыс. ручных огнеметов и привлекла $10 млн для финансирования своих операций.

Также он предлагал своим фанатам приобрести "короткие шорты" под брендом Tesla в качестве шутки над трейдерами, открывавшими "короткие" позиции в акциях производителя электромобилей. Помимо этого, он выпускал текилу Tesla.
  • Сегодня, 12:08
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