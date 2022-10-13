Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, пишет eadaily.com
«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины», — написал Резников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что «именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции».
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Ранее Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, пишет tass.ru
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе, такого исхода альянс допустить не должен.
"Важно, чтобы Украина победила. Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией", - считает он.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна быть готова к долгой войне на Украине. "Мы должны быть готовы к долгой войне и оказанию поддержки Украине", - добавил он
Politico: НАТО разрабатывает план восстановления ВПК Украины, рассчитанный на 10 лет
Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на 10 лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила газета Politico. Как сообщил изданию высокопоставленный представитель альянса, речь идет о переходе от советского оборудования к совместимому с НАТО западному оборудованию, пишет ТАСС
Как заявил изданию высокопоставленный представитель альянса, для того, "чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО, [стороны] будут рассматривать требования оборонного планирования". "Речь идет о переходе от советского оборудования к совместимому с НАТО западному оборудованию. . Мы будем искать способы восстановления оборонной промышленности Украины", - отметил чиновник.
Первая встреча между странами альянса и представителями Киева по вопросу разрабатываемого плана состоится на следующей неделе, пишет Politico.
Встреча ознаменует собой начало длительного процесса "сближения Украины и альянса в обучении и оснащении" украинских военных, указывает газета. По ее данным, в текущем месяце представители НАТО уже провели встречу, на которой обсуждались планы оказания помощи украинской оборонной промышленности и одновременно с этим пополнение оружейных запасов альянса.
Издание пишет, что страны альянса намерены прилагать усилия по помощи Украине не только для удовлетворения повседневных нужд на поле боя. В конечном итоге "Украина может превратиться в страну НАТО по определению, пусть и не будучи членом альянса" в реальности, считает Politico.