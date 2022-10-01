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Молдова задержала очередной груз для Приднестровья

Молдова задержала очередной груз для Приднестровья

В начале недели власти Молдовы задержали еще один груз, который следовал в Приднестровье. Речь идет о партии гречневой крупы и пшеничной муки высшего сорта. Груз был направлен российским производителем «Макфа».

Как сообщили в МИД ПМР, сейчас груз находится на Контрольно-пропускном пункте «Скуляны». Инспектор молдавского Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) потребовал провести лабораторный анализ партии на содержание гербицида глифосат. При этом такой анализ в самой Молдове не производится. Ближайшая лаборатория с соответствующим оборудованием находится только в Италии, пишет novostipmr.com

«К приднестровским импортерам никогда раньше подобных требований не выдвигалось. Это нечто новое и совершенно непонятное. Есть серьезные сомнения, требуют ли это даже с тех молдавских предприятий, которые размещают эту продукцию на внутреннем рынке РМ – учитывая, что у самой Молдовы нет нужных мощностей для проведения анализа», - отметили в МИД Приднестровья.

Обращает на себя внимание то, что речь идет именно о российском грузе.

«Создается такое впечатление, будто бы кто-то помогает ЕС стать главным экспортером в ПМР, чтобы у нас происходил некий процесс замещения российских товаров европейскими», - не исключили в МИД.

Вопрос нужно решать – Молдова подрывает продовольственную безопасность ПМР и фактически начинает провоцировать дефицит. МИД Приднестровья уже обратился в адрес политического представителя РМ в переговорах Олега Серебриана, а также взаимодействует с ОБСЕ по сложившейся ситуации. На момент когда пишутся эти строки, Олег Серебриан пока не ответил на обращение МИД.
  • Сегодня, 13:39
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