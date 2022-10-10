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Глава МИД Украины признался, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

Глава МИД Украины признался, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев стоит за атаками на территорию Крыма и Белгородской области. Разговор с Кулебой опубликован 13 октября в соцсетях пранкеров, дата беседы не указывается, пишет ТАСС

Видео пранкеров размещено на их канале в Rutube.

В ходе беседы пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом. «Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — заявил Кулеба.

Министр также отметил, что контрнаступление на южном направлении украинские военные планировали «в тесном сотрудничестве с партнерами, США и Великобританией в первую очередь».

В то же время глава украинского МИД признал, что Киеву скоро перестанет хватать денег, которые пообещали ему выделить страны Евросоюза и США. Так, по словам министра, Украине нужно порядка пяти миллиардов долларов в месяц и обещанных ей средств хватит только до конца года.

Кулеба также подчеркнул, что чем быстрее будут закончены боевые действия, тем лучше.

Ранее глава Ассоциации оборонных предприятий Украины, политик Сергей Пашинский в беседе с российскими пранкерами высказался о контроле властями США над всеми операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о Крымском мосте. Он уточнил, что у Вашингтона есть право вето на все операции ВСУ, пишет lenta.ru

  • Сегодня, 14:24
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