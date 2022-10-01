В аэропорту Кишинева изменили процедуру прохождения контроля.В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется прибывать не менее чем за три часа до вылета, сообщает realitatea.md
Изначально на входе сканируют багаж. Далее следует регистрация, затем проходят проверки безопасности, чтобы пассажиры не попали в воздушное судно с запрещенными предметами.
Следующим этапом является разрешение на пересечение границы на основании действующих документов. После этих процедур пассажиры выбирают таможенные коридоры. Зеленый цвет означает, что гражданину нечего декларировать, а красный – что он перевозит товары, подлежащие письменному декларированию, деньги на сумму более 10 000 евро, ценности, культурные ценности или оружие.
Меры безопасности в Кишиневском международном аэропорту были усилены после десятков предупреждений о бомбах этим летом, из-за чего приходилось эвакуировать персонал и пассажиров.