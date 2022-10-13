13 октября 2022 года в Бендерах состоялось очередное заседание Объединенной Контрольной Комиссии. Заседание вела приднестровская делегация. Из-за отказа молдавской стороны от проверки пенитенциарных учреждений не был подписан очередной доклад об обстановке в Зоне Безопасности, сообщает okk.gospmr
На минувшей неделе молдавская сторона отказалась от посещения военными наблюдателями Совместных миротворческих сил молдавских пенитенциарных учреждений на территории города Бендеры. Как отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, на этих объектах находятся военизированные подразделения. В соответствии с действующими нормативными документами миротворческой операции ОКК должна регулярно получать уведомления о деятельности таких подразделений. Однако Молдова никакой информации не предоставляет, пишет novostipmr.com «Раньше, когда эта информация была достаточно доступна, мы видели, что в этих пенитенциарных учреждениях на балансе есть и снайперские винтовки, и пулеметы, и автоматическое оружие. И сегодня мы не можем посетить эти объекты. Это очень настораживает. Эти объекты находятся в городе Бендеры. Один из них находится в центре города Бендеры. Что там происходит, почему они закрыты для миротворческой операции? Этот вопрос сегодня очень остро стоял в рамках обсуждения на заседании ОКК, но молдавская сторона нам так и не смогла прояснить его, ссылаясь на то, что эти воинские подразделения находятся в структуре Министерства юстиции. Они и раньше находились в структуре Министерства юстиции, но я знаю, что если они входят в категорию правоохранительных, то они подлежат обязательному контролю», - отметил Олег Беляков.
ОКК дала поручение Объединенному военному командованию разобраться в вопросе контроля этих пенитенциарных учреждений.
Кроме того, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья отметил, что молдавская сторона настаивает на посещении всех приднестровских постов, включая выставленные в связи с «желтым» кодом террористической опасности, и фиксации всех параметров, включая выставленные на этих постах вагончики для несения службы осенью и зимой. При этом против постов, выставленных Молдовой, молдавская сторона категорически возражает.
И наконец, Молдова возражает против того, чтобы в докладах Объединенного военного командования фигурировали названия министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики.
«Они хотят дискредитировать нашу государственность даже в рамках доклада ОВК. Это недопустимо», - подчеркнул Олег Беляков. Глава приднестровской делегации отметил, что в настоящее время сопредседатель ОКК от Республики Молдова еще не назначен, и вызванный этим дисбаланс отражается на всем ходе миротворческой операции.
«Приднестровская сторона очень четко соблюдает 614-й протокол и готова подписывать все акты и все доклады и представлять их на заседание ОКК с целью оценки ситуации в Зоне безопасности. Сегодня блокирует этот вопрос исключительно молдавская сторона», - резюмировал Олег Беляков.