Молдавия с нуля часов 14 октября начнет получать недостающий объем электроэнергии из Румынии, сообщили Интерфаксу в пресс-службе молдавского правительства.
Государственная компания-поставщик Energocom и румынская Hidroelectrica заключили в четверг первый контракт на поставку электроэнергии. Молдавия, согласно контракту, будет получать электроэнергию по цене 90 евро за 1 МВт.ч, чтобы компенсировать 100 МВт недостающих мощностей.
Ранее данные объемы (которые составляют около 30% от потребления на правом берегу Днестра) поставлялись из Украины, но были прекращены после нарушения работы украинской энергетической инфраструктуры. С 11 октября нехватка электроэнергии восполнялась Молдавской ГРЭС (Приднестровье). Для выработки дополнительного объема электроэнергии "Молдовагаз" поставляет на левый берег Днестра сверх обычных объемов 0,9 млн кубометров газа в сутки из созданного компанией резерва.
Поставки из Румынии стали возможными после того, как в марте этого года энергетическая система Молдавии была синхронизирована с европейской, что, по утверждению властей, "представляет собой огромный прорыв в плане обеспечения энергетической безопасности страны".
Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску также сообщил о подписании нового соглашения с Кишиневом.
"Hidroelectrica и Energocom, компания, назначенная правительством Республики Молдова, подписали сегодня контракт на поставку – 100 МВт. Этой ночью начинается подача электроэнергии в Республику Молдова", - написал Попеску в Фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).
Он отметил, что "правительство Румынии утвердило чрезвычайное постановление, в котором говорится, что производители электроэнергии обязаны заключать двусторонние контракты в пределах имеющихся объемов, в первую очередь с торговцами/поставщиками электроэнергии, назначенными правительством". Такой компанией является Energocom.
Румынское электричество будет стоить примерно 90 долларов за 1 МВТ/ч. Это существенно дороже, чем электроэнергия от МГРЭС, расположенной в Приднестровье (62,5 доллара за 1 МВТ/ч).
Одновременно с заключением молдо-румынского контракта власти Молдовы призвали граждан экономить электричество.
Напомним, что с 1 октября МГРЭС поставляла в Молдову 67% от всего объема необходимой электроэнергии, при этом с 11 октября РМ вынуждена была полностью переключиться на приднестровского поставщика.