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В Бендерах состоится Фестиваль спорта

В Бендерах состоится Фестиваль спорта

15 октября, в Бендерах стартует Фестиваль спорта. Он посвящён памяти заслуженного деятеля физической культуры и спорта МССР и ПМР, основателя городского спортивного движения Леонида Перца. Торжественное открытие состоится в Бендерской школе борьбы им. Г. Баданова в 12:30, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.

Участники Фестиваля будут состязаться по 11 видам спорта: греко-римской борьбе, самбо, дзюдо, баскетболу и волейболу, футболу, академической гребле, шашкам и шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике.

Проходить они будут на базе спортивных школ города в течение двух месяцев.
  • Вчера, 19:53
  • DTV
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