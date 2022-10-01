15 октября, в Бендерах стартует Фестиваль спорта. Он посвящён памяти заслуженного деятеля физической культуры и спорта МССР и ПМР, основателя городского спортивного движения Леонида Перца. Торжественное открытие состоится в Бендерской школе борьбы им. Г. Баданова в 12:30, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
Участники Фестиваля будут состязаться по 11 видам спорта: греко-римской борьбе, самбо, дзюдо, баскетболу и волейболу, футболу, академической гребле, шашкам и шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике.
Проходить они будут на базе спортивных школ города в течение двух месяцев.