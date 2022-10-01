"В связи с многочисленными обращениями российских граждан, а также публикациями в информационном пространстве по вопросу частичной мобилизации в Российской Федерации, сообщаем следующее.
Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, не подлежат учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях.
Таким образом, указанная категория граждан не подлежит призыву на службу при частичной мобилизации. При этом, граждане, не снявшиеся с военного учета и убывающие за пределы Российской Федерации, повестку по месту регистрации в России получить могут".