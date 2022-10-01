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Сообщение Посольства России в Молдове

Сообщение Посольства России в Молдове

Посольство России в Молдове сообщает:

"В связи с многочисленными обращениями российских граждан, а также публикациями в информационном пространстве по вопросу частичной мобилизации в Российской Федерации, сообщаем следующее.

Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, не подлежат учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях.

Таким образом, указанная категория граждан не подлежит призыву на службу при частичной мобилизации. При этом, граждане, не снявшиеся с военного учета и убывающие за пределы Российской Федерации, повестку по месту регистрации в России получить могут".

  • Сегодня, 11:05
  • DTV
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