Тираспольчане отмечают День города. Приднестровская столица именинница как в светском, так и в православном понимании. Считается, что Тирасполь находится под Покровом Пресвятой Богородицы. В церковном календаре 14 октября обозначен как одноименный праздник. То есть город, как и многие села республики, отмечает сегодня храмовый праздник. Официально 14 октября стало Днем города Тирасполь меньше четверти века назад – в 1998 году. Такое решение приняли на основании обращения муниципальных властей, решивших раз и навсегда закрепить дату в календаре во избежание споров, дискуссий и исторических разночтений. Что касается возраста города на Днестре, то отсчет ведется с 1792 года, связанного с историей градообразующей крепости, заложенной Суворовым по указу Екатерины Великой.
Официальные торжества по случаю 230-й годовщины основания Тирасполя начались с традиционной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы, передает пресс-служба главы государства.
В ходе мероприятия напомнили, что Тирасполь – орденоносный город: за вклад в Победу удостоен ордена Отечественной войны первой степени, за послевоенное восстановление и развитие экономики и культуры – орденом Трудового Красного Знамени, за вклад в успешное развитие страны – орденом Республики. Глава государства, руководство органов власти, жители и гости города почтили минутой молчания память воинов, павших при защите Тирасполя в разные исторические периоды. Венок, корзины и россыпь цветов оставили у Вечного огня, могильных плит и памятников мемориального комплекса. Живые цветы как символ благодарности потомков оставили в праздничный для города день и у памятников его основателям – императрице Екатерине Великой и ее сподвижнику Григорию Потемкину, генералиссимусу Суворову и архитектору-градостроителю Францу де Волану. president.gospmr.org