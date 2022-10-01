Тираспольский "Шекриф" в четвертом туре группового раунда Лиги Европы уступил со счетом 0:3 "Реал Сосьедад", но сохраняют шансы на еврокубковую весну
После поражения в предыдущем туре группового раунда Лиги Европы в Кишиневе от испанского "Реал Сосьедада" со счетом 0:2 футболисты тираспольского "Шерифа" были полны решимости взять реванш в Сан-Себастьяне, пишет kp.md.
Но все сломало ранее удаление Зоури, схватившего две желтые карточки еще в первом тайме. Тираспольчане остались вдесятером. Хозяева постоянно атаковали и на второй последней (!) добавленной арбитром минуте к первому тайму все-таки пропустили. Отличился норвежский легионер "Сосьедада" Александр Серлот.
Во втором тайме "Шериф" вновь пропустил на 66-й минуте. Рико буквально прошил голкипера Дмитрия Челядника.
"Шериф" играть не бросил, пытался атаковать, но силы были явно не равны. И на 81- минуте вновь пропустил. Это вышедший на замену во втором тайме Наварро буквально с трех метров расстрелял ворота гостей. Матч так и закончился со счетом 0:3.
Чемпион Молдовы сохраняет шансы на третье место в группе ЛЕ, а значит, на еврокубковую весну и продолжение борьбы в плей-офф Лиги Конференций.
Впереди еще визит на "Олд Траффорд" к знаменитому "Манчестер Юнайтед" и игра на столичном стадионе "Зимбру" против кипрской "Омонии". Вся борьба еще впереди!
В параллельном матче "МЮ" на "Олд Траффорд" все-таки дожал кипрскую "Омонию" и победил со счетом 1:0.