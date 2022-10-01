Бендерская Госадминистрация и Еврейская община города приглашают всех жителей и гостей города Бендеры 16 октября, в Бендерскую крепость на фестиваль «Суккот».
Национальный еврейский праздник - это праздник урожая, веселья, памяти и древних обычаев еврейского народа. Само праздничное мероприятие организуют в цитадели. Здесь все оформят по старым еврейским традициям. Гостям предложат традиционные блюда и выпечку по старинным рецептам. И еще один обязательный атрибут праздника Суккот – шалаши из веток.
Гость фестиваля — известный молдавский исполнитель Константин Москович. Будет и известный еврейский ансамбль «Махагон». После концерта на большом экране — художественный фильм «Биндюжник и король».