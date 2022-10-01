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Эксперты рассказали, сколько телефонов выбросит в этом году население Земли

Эксперты рассказали, сколько телефонов выбросит в этом году население Земли

Многие хранят у себя дома старые телефоны, вместо того чтобы сдать их на повторную переработку.

В этом году по всему миру на свалку отправится в общей сложности 5,3 млрд мобильных телефонов. А уже к 2030 году в мире на свалку будет отправляться около 74 млн тонн электроники и электротехники ежегодно. Такой подсчет сделали участники международного форума отходов электроники и электроприборов (WEEE), в пятницу, 14 октября, сообщаетtelegraf.news ссылаясь на ВВС.

Отмечается, что прогноз WEEE разработан на основе глобальной статистики продаж, наглядно демонстрирует колоссальную проблему, которую «электронные отходы» представляют собой для окружающей среды.

Исследователи установили, что люди не спешат отдавать на переработку свои телефоны, а это означает, что ценные металлы — например, кобальт в аккумуляторах или медь в электропроводке — для новых телефонов придется добывать по новой.

«Большинство людей просто не задумывается о том, что каждый из этих небольших предметов имеет приличную ценность уже сам по себе», — сказал генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается в общей сложности порядка 16 млрд мобильников. Притом что в Европе, например, почти каждый третий аппарат давно не используется.
  • Сегодня, 11:46
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