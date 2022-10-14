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Путин объявил о скором завершении частичной мобилизации

Путин объявил о скором завершении частичной мобилизации

14 октября Президент России Владимир Путин огласил, на пресс-конференции в Астане, сроки завершения частичной мобилизации в стране.

222 тыс. из 300 тыс. военнообязанных граждан РФ уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, объявил глава государства, передает eadaily.com.

Российский лидер, отвечая на вопросы журналистов в казахстанской столице, отметил, что на данный момент 33 тысячи из мобилизованных находятся в подразделениях ВС РФ и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи. Объясняя, зачем потребовалась частичная мобилизация, президент пояснил, что линия соприкосновения с Украиной достаточно большая и охранять еë одними только контрактниками не получалось.

«Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысячи километров, охранять еë только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию», — сказал президент.

Путин также призвал повысить качество мобилизации.

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобождëнных территорий на Украине. В ходе мобилизации планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.


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